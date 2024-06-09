رئيس الوزراء يوافق على تأسيس ودعم مشروع البطل الأولمبي

2024-06-09 17:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوافق السيد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، على تأسيس ودعم مشروع البطل الأولمبي "الإنجاز الأولمبي" والمتمثل بتحقيق إنجاز أولمبي "ميدالية أولمبية" في أولمبياد 2032 في أستراليا.وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة خالد عبد الواحد گبيان في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الوزراء يولي اهتماماً كبيراً لجميع الإنجازات الرياضية في العراق وذلك لتحقيق الهدف الأكبر ألا وهو حصد الإنجازات الرياضية ورفع راية العراق في كل المحافل العربية والدولية".وأضاف، أن " موافقة دولته جاءت بناء ًعلى اقتراح تقدم به مستشاري رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية العراقية وستشترك وزارة الشباب والرياضة في هذا المشروع الكبير ومشاركة خبراء رياضيين من داخل وخارج العراق".