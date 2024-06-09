2024-06-09 18:30:06 - المصدر: منصة إيشان

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاحد، أهمية تحسين المناهج الدراسية، فيما اشار الى ان قطاع التعليم يحظى باهتمام بالغ من رئاسة الجمهورية. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته “إيشان”، ان “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي”. وأكد رئيس الجمهورية على “ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية […]

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية لنعيم العبودي: نريد بناء الإنسان العراقي أولاً على ايشان.