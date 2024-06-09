2024-06-09 18:30:06 - المصدر: منصة إيشان

أعلن السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق عن زيارة مرتقبة للقائم بأعمال وزير الخارجية علي باقري إلى بغداد يوم الخميس المقبل. وقال آل صادق في تصريحات صحفية، تابعتها “إيشان”، إن “باقري سيزور العراق نهاية الأسبوع الحالي في رحلة تستغرق يومين”. وأضاف، أن “باقري سيتشاور مع مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى خلال الزيارة المرتقبة”. […]

ظهرت المقالة القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني يزور بغداد الخميس المقبل أولاً على ايشان.