2024-06-09 18:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حل العراق في المرتبة الاولى من بين الدول الاكثر استيرادا للحبوب والبقول التركية خلال الخمسة اشهر من العام الحالي 2024. وقال رئيس مجلس إدارة قطاع الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجات جمعية المصدرين الأتراك أحمد ترياكي أوغلو، في تصريح تابعته الاقتصاد نيوز، ، إن صادرات الحبوب ارتفعت بنسبة 25.4 في المائة من حيث الكمية خلال فترة الخمسة أشهر، مشيرا إلى أن الإنتاجية الزراعية أكثر مهم أكثر من أي وقت مضى. وتوقع أوغلو أن يكون الإنتاج هذا العام نحو 21 مليون طن من القمح بسبب زيادة مساحات الزراعة ومتوسط هطول الأمطار الموسمي أعلاه باستثناء شهر نيسان، موضحا أن المنافسة لن تؤثر على علاقاتنا التجارية القوية في الشرق الأوسط وآسيا . وأوضح أن أعلى الصادرات قد تحققت في تاريخ تركيا، حيث بلغ الارتفاع الشهري في صادرات قطاع الحبوب 13.8 في المائة، وهو أعلى من المتوسط في جميع القطاعات، وفي خمسة أشهر، ارتفعت الإيرادات من العراق، كأكبر وجهة للصادرات، بنسبة 11.6 في المائة، في حين جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية على الرغم من انخفاضها بنسبة 8.5 في المائة، وفي هذه الفترة بلغت صادرات الخبز البسكويت من مجموعات المنتجات 706.4 ملايين دولار، وبلغت صادرات دقيق القمح 603.0 مليون دولار، وبلغت صادرات الزيوت النباتية 593.2 مليون دولار.