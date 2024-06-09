سيتي بنك يعدل توقعاته لخفض الفائدة الأمريكية

2024-06-09 18:36:02 - المصدر: واع

متابعة- واععدل سيتي بنك توقعاته للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مؤخرًا توقعه للخفض الأول لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية من تموز إلى أيلول.ويأتي هذا التغيير استجابةً لتقرير الوظائف لشهر مايو، والذي كشف عن إضافة 272,000 وظيفة جديدة، وهو ما حطم تقديرات السوق.إلا أنه رغم التوقعات بالتأخير لا يزال سيتي بنك يرجح خفض أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس في 2024، على أن يأتي الخفض الأول في سبتمبر ثم الثاني في تشرين الثاني ثم الثالث في كانون الأول بواقع 25 نقطة أساس في كل اجتماع.وقال اقتصاديو سيتي: "تقرير الوظائف لا يغير من وجهة نظرنا بأن الطلب على التوظيف، والاقتصاد الأوسع نطاقًا، يتباطأ وأن هذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى استفزاز الاحتياطي الفيدرالي للرد بسلسلة من التخفيضات التي تبدأ في الأشهر القليلة المقبلة".ويشير مسح الأسر المعيشية، وهو أحد مكونات تقرير التوظيف الأوسع نطاقًا، إلى توقعات أقل تفاؤلًا، حيث انخفضت عمالة الأسر المعيشية بمقدار 483,000.وقد أسهم هذا الانخفاض في ارتفاع معدل البطالة إلى 4.0%، حتى مع انخفاض المشاركة في القوى العاملة.وفي أعقاب تقرير الوظائف اليوم، لم تعد مقايضات الاحتياطي الفيدرالي تُسعر بشكل كامل خفض سعر الفائدة قبل شهر كانون الأول، وفقًا لبيانات بلومبرج.المصدر: انفستنك