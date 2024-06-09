السوداني يؤكد إمكانية ربط مشروع الحزام والطريق بمشروع طريق التنمية ليكون مشروعا واحدا

2024-06-09 19:00:12 - المصدر: قناة الثامنة

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاحد، حرص العراق على تطوير العلاقات مع الصين وإمكانية ربط مشروع الحزام والطريق بمشروع طريق التنمية ليكون مشروعا واحدا. وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقى الثامنة نسخة منه، ان رئيس الوزراء اكد خلال استقباله المدير التنفيذي لشركة بتروجاينا الصينية في الشرق الأوسط، داي هوليانغ والوفد المرافق له، أن وجود الشركات الصينية في مختلف القطاعات، ومنها قطاع النفط، يعزز هذا التوجه لتطوير العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى مشروع الغاز المصاحب الذي افتتحه يوم أمس في محافظة ميسان والذي تنفذه شركة بتروجاينا، يعد أحد المشاريع الستراتيجية بين البلدين، كونه يقع ضمن أولويات الحكومة في