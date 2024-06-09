2024-06-09 19:00:12 - المصدر: قناة الثامنة

استأنفت كوريا الجنوبية الأحد، حملاتها الدعائية عبر مكبّرات الصوت ضدّ كوريا الشمالية، بعدما أرسلت بيونغ يانغ السبت مئات المناطيد المملوءة نفايات عبر الحدود. وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في سيول، أن الجيش الكوري الجنوبي أجرى بثا عبر مكبرات الصوت بعد ظهر الأحد، مضيفا أن القيام بدعايات إضافية "يعتمد كليا على تصرفات كوريا الشمالية". وكانت كوريا الشمالية أرسلت السبت أكثر من 300 بالون مليء بالنفايات عبر الحدود، حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي. وأفادت رئاسة كوريا الجنوبية بأنّ تصرف بيونغ يانغ أجبرها على اتخاذ "إجراءات رد". في الأسابيع الأخيرة، أطلق نشطاء في كوريا الجنوبية عشرات البالونات إلى الشمال تحمل موسيقى البوب الكورية الجنوبية