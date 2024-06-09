2024-06-09 19:18:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، إخماد حريق اندلع في مخازن تجارية وسط العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بقيادة مباشرة وتوجيه ميداني من مدير عام الدفاع المدني اللواء الحقوقي محسن كاظم علك، أحكمت فرق الدفاع المدني سيطرتها الكاملة على حادث حريق اندلع داخل جملون مقسماً الى أربعة مخازن مشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة أحيل الى جلسة الفصل حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 متخذة تلك المخازن لتجارة العطور والإكسسوارات بمساحة ثلاثة آلاف متر مربع بمنطقة النهضة شارع الظلال وسط بغداد".وأضافت، أنه "استنفرت فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الرصافة وزجت بقرابة الأربعين فرقة إطفاء تخصصية وأخرى ساندة بكامل طواقمها بتوجيه من مدير الرصافة العميد رشيد ثابت رشيد، وحال الوصول طوقت فرق الدفاع المدني النيران وعزلت المخازن المحترقة عما يجاورها ونجحت بتنفيذ الاقتحام المباشر والدخول وسط المخازن لتعثر على أربع جثث لعمال من إحدى الجنسيات العربية حجزتهم النيران وتعذر خروجهم بسبب كثافة نواتج الحريق".وتابعت أنه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر ومحاسبة المقصرين الذين تهاونوا في تطبيق إجراءات السلامة المهنية الصادرة من مديرية الدفاع المدني رغم التحذيرات السابقة للمديرية".