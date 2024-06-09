بـ 30 رصاصة.. مقتل شاب عراقي في ولاية ميشيغان الأمريكية

2024-06-09 19:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نعت صفحة الجالية العراقية في ولاية ميشيغان الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل الشاب العراقي قاسم الربيعي من مدينة ديترويت إثر تعرضه لوابل من الرصاص من قبل مجهولين.

ونقلت الصفحة التي تبث النشاطات الاجتماعية للجالية على "فيسبوك" عن شرطة الولاية، قولها، بأن قاسم الربيعي "تم اغتياله ليلة أمس بعد تعرضه لثلاثين إطلاقة نار مما أدى إلى وفاته على الفور".

والشاب القتيل متزوج ويبلغ من العمر 25 عاماً، وله طفل بعمر 4 سنوات.