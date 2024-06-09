التربية تتحدث عن موعد وآلية إعلان نتائج الثالث المتوسط

2024-06-09 19:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة التربية العراقية، اليوم الأحد (9 حزيران 2024)، عن امكانية تحديد موعد اعلان نتائج الصف الثالث متوسط وآلية نشرها.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الآن لم يتم تحديد اي موعد لإعلان نتائج الصف الثالث متوسط، فهي ما زالت بمرحلة الفحص والتدقيق وعند الانتهاء من هذه الاجراءات سيتم الاعلان عنها".

واضاف السيد ان "عملية اعلان نتائج الثالث متوسط ستكون مركزية عبر وزارة التربية وليس عبر المديريات كما تم إعلان نتائج السادس ابتدائي".

وبدأ طلاب الثالث المتوسط امتحاناتهم في 21 ايار وانتهت في 5 حزيران الجاري اي قبل 4 أيام، مع بدء امتحانات السادس الاعدادي والتي تنتهي في 2 تموز المقبل.

وانهى طلبة السادس الابتدائي امتحاناتهم في 19 ايار الماضي، فيما تم اعلان النتائج تدريجيًا بعد 10 ايام من انتهاء الامتحانات.



