بعد احتجاجات ذي قار الدامية.. النفط تقرر تثبيت أصحاب العقود (وثيقة)

2024-06-09 19:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

شرعت وزارة النفط، اليوم الأحد، (9 حزيران 2024)، بتثبيت أصحاب العقود في ملاكات الوزارة.

ويأتي اجراء الوزارة بعد أسبوع من تظاهرات في محافظة ذي قار تحولت الى اشتباكات بين القوات الأمنية ومحتجين من أصحاب عقود الشركات النفطية في المحافظة المطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم.

وبدأ الأمر من محاولة المتظاهرين إغلاق شركة نفط ذي قار، بعد أيام طويلة من مواصلة الاحتجاجات المطالبة بالتعيين، إلا أن التظاهرة شهدت صدامات مع القوات الأمنية.







