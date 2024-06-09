2024-06-09 19:54:07 - المصدر: منصة إيشان

قبيل التظاهرات التي دعا إليها آمر لواء أنصار المرجعية، حميد الياسري، استعرض محافظ المثنى، مهند العتابي، الإنجازات التي شهدتها المحافظة خلال مئة يوم، فيما بدأ منشوره بـ “اعتذار” عمّا وصفه بـ “ضعف التواصل لاندفاعه بالأشغال”، على حد قوله. وكتب العتابي منشوره الذي تابعته “إيشان”: “أعتذر لضعف متابعتي وعدم تواصلي معكم بشكل مستمر بسبب اندفاعنا الذي […]

ظهرت المقالة محافظها يستبق تظاهرات الياسري باستعراض “الإنجازات”: بدأنا بتغيير المثنى أولاً على ايشان.