2024-06-09 19:54:07 - المصدر: منصة إيشان

أفاد مصدر مطلع، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استضاف آمر لواء أنصار المرجعية حميد الياسري، قبيل تظاهرات الأربعاء في المثنى. وذكر المصدر، لمنصة “إيشان”، أن “السوداني التقى وفداً يضم أكثر من 20 شخصية من محافظة المثنى أبرزها الياسري”. وأضاف، أن “السوداني بحث مع الياسري، مطالب الاحتجاج المرتقب، بهدف تنفيذها شريطة إلغاء التظاهرات […]

ظهرت المقالة هل ستلغى تظاهرات المثنى؟.. آمر لواء أنصار المرجعية بضيافة رئيس الوزراء أولاً على ايشان.