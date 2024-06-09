النزاهة تضبط 3 متهمين بانتحال صفة والابتزاز ومغالاة بملياري دينار في نينوى

2024-06-09 20:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت هيئة النزاهة، يوم الأحد، بضبط 3 مُتَّهمين بانتحال صفةٍ والابتزاز والرشوة في محافظة نينوى، إضافةً لمُغالاةٍ ومُخالفاتٍ في تنفيذ مشاريع، وصرف منحةٍ بأكثر من مليارين و(600) مليون دينارٍ.

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن من ضبط مُتَّهمين اثنين بانتحال صفة مُوظَّفين في بلديَّة الموصل وقيامهم بابتزاز المواطنين وطلب مبالغ ماليَّةٍ؛ من أجل تحويل الكارت الصادر عن البلديَّة الخاص بقطع الأراضي وتحويلها من اسم الشخص المُتجاوز إلى اسم المشتكي".

وتابع أن "الفريق ضبط مختار حي الهرمات الأولى مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة"، مُبيّـناً أنَّ العمليَّـة تمَّت من خلال كمينٍ مُحكمٍ مكَّن الفريق من ضبط المُتَّهم أثناء تقاضيه رشوةً من أحد المُواطنين مقدارها (500) دولار وخمسين ألف دينارٍ؛ مقابل تزويده بمُوافقةٍ أمنيَّةٍ للسكن".

ولفت المكتب إلى "قرار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة المُتضمِّن توقيف المُتَّهمين وفق القرار (160 لسنة 1983)".

وأضاف مكتب الإعلام إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى مُحافظة نينوى/ قسم العقود، رصد مُخالفاتٍ في عقد إنشاء جداريَّةٍ نحتيَّةٍ آشوريَّـةٍ لجدران مُجسَّر الجامعة ضمن خطة إعادة الاستقرار لمُحافظة نينوى بمبلغٍ مقداره (2001360000) ملياري دينار"، مُوضحاً أنَّ "المُخالفات تتضمَّن مُغالاة في المبلغ المُخصَّص للمشروع، وانعدام الجدوى الاقتصاديَّة له، ووجود إشكاليَّةٍ في إعداد الكشف التخمينيّ، أمَّا في جامعة الموصل/ كليَّة الصيدلة فتمَّت ملاحظة مغالاةٍ ومُخالفات في مشروع إنشاء مختبراتٍ ومخزنٍ بكلفة (495,770,000) أربعمائة وخمسة وتسعين مليون دينار تمَّت إحالته بأسلوب "التنفيذ أمانة".

ولفت إلى "كشف مُخالفاتٍ قانونيَّةٍ رافقت عمليَّة صرف المنح الماليَّة للأندية الرياضيَّة في المُحافظة، مُشيراً إلى صرف مبلغ (125000000) مليون دينار خلافاً للقانون ودون وجه حقٍّ، مُنوّهاً بضبط أصل وصولات القبض ومستندات أجور العاملين، ومعاملة ماراثون نينوى الدوليّ، مُبيّـناً أنَّه تمَّ فتح دعوى جزائيَّةٍ بالقضيَّـة التي يجري التحقيق فيها وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".