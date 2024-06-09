‏الصحة تعلن نجاح خطة الاسناد الطبي الخاصة بزيارة ذكرى استشهاد الامام الجواد (ع)

2024-06-09 20:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، نجاح خطة الإسناد الطبي الطارئ الخاصة بزيارة ذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد (عليه السلام).وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إنه "برعاية وإشراف وزير الصحة صالح الحسناوي أعلنت وزارة الصحة عن نجاح خطتها الخاصة بالإسناد الطبي الطارئ لذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد (عليه السلام) للعام الحالي 2024".وأوضحت الوزارة أن "الخطة التي نفذت من قبل فرقها الطبية والصحية من ملاكاتها وملاكات الدوائر الصحية في بغداد، حققت نجاحا كاملا بعد ان قدمت الخدمات الصحية والرقابية للجموع المليونية التي شاركت في الزيارة".وأضافت، أن "الزيارة لم تشهد أية حوادث او إصابات مرضية"، لافتة الى أن "الفرق قدمت الخدمات الكاملة للزوار من المصابين بالأمراض المزمنة، وخضعت جميع الأطعمة والمأكولات والمشروبات للرقابة الصحية والفحوصات المختبرية قبل وطوال فترة الزيارة خدمة للزائرين الكرام".