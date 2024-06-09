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أشبال الكرخ يحقق فوزه الثاني ببطولة بغداد لكرة السلة

أشبال الكرخ يحقق فوزه الثاني ببطولة بغداد لكرة السلة
أشبال الكرخ يحقق فوزه الثاني ببطولة بغداد لكرة السلة
2024-06-09 20:42:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
حقق فريق أشبال الكرخ بكرة السلة اليوم الأحد فوزه الثاني ببطولة بغداد الجارية في قاعة الكرخ والذي جاء على حساب فريق المشاهدة(83- 21) نقطة.
وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " أشبال الكرخ قدموا مباراة كبيرة وتفوقوا بشكل واضح على فريق المشاهدة (83- 21) نقطة".
وأضاف، أن " البطولة افتتحت يوم أمس السبت في قاعة الكرخ بمشاركة فرق ( الدفاع الجوي والكرخ والصيد والحشد الشعبي وشباب المشاهدة والكهرباء) وبنظام المجموعتين".
 يذكر أن فريق الكرخ كان قد حقق الفوز بمباراته الأولى على نادي الصيد (111- 45) نقطة .

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