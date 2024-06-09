أشبال الكرخ يحقق فوزه الثاني ببطولة بغداد لكرة السلة

2024-06-09 20:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحقق فريق أشبال الكرخ بكرة السلة اليوم الأحد فوزه الثاني ببطولة بغداد الجارية في قاعة الكرخ والذي جاء على حساب فريق المشاهدة(83- 21) نقطة.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " أشبال الكرخ قدموا مباراة كبيرة وتفوقوا بشكل واضح على فريق المشاهدة (83- 21) نقطة".وأضاف، أن " البطولة افتتحت يوم أمس السبت في قاعة الكرخ بمشاركة فرق ( الدفاع الجوي والكرخ والصيد والحشد الشعبي وشباب المشاهدة والكهرباء) وبنظام المجموعتين".يذكر أن فريق الكرخ كان قد حقق الفوز بمباراته الأولى على نادي الصيد (111- 45) نقطة .