النزاهة تضبط 3 متهمين بانتحال صفة والابتزاز والرشوة في نينوى

2024-06-09 20:42:06 - المصدر: قناة الثامنة

اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن ضبطها، 3 متهمين بانتحال صفة والابتزاز والرشوة في نينوى. وقالت الهيئة في بيان، إن "فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن من ضبط مُتَّهمين اثنين بانتحال صفة مُوظَّفين في بلديَّة الموصل وقيامهم بابتزاز المواطنين وطلب مبالغ ماليَّةٍ؛ من أجل تحويل الكارت الصادر عن البلديَّة الخاص بقطع الأراضي وتحويلها من اسم الشخص المُتجاوز إلى اسم المشتكي". وتابعت أنَّ "الفريق ضبط مختار حي "الهرمات الأولى" مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة"، مبينة أنَّ "العمليَّـة تمَّت من خلال كمينٍ مُحكمٍ مكَّن الفريق من ضبط المُتَّهم أثناء تقاضيه رشوةً من أحد المُواطنين مقدارها (500) دولار و(50.000) خمسين ألف دينارٍ؛ مقابل تزويده