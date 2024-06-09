البيت الأبيض: الهجوم الروسي على خاركيف "يراوح مكانه"

2024-06-09 20:42:06 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، أنّ الهجوم العسكري الروسي في محيط خاركيف "يراوح مكانه"، معتبرا أن ذلك يعود للضوء الأخضر الذي أعطته واشنطن للأوكرانيين لضرب روسيا على الجانب الآخر من الحدود. وأكد جيك ساليفان في تصريح متلفز، أن مدينة خاركيف لا تزال مهددة، لكن الهجوم الروسي على المدينة يراوح مكانه، وذلك لعدم تحقيقهم أي تقدم في هذه المنطقة في الأيام الأخيرة. واعتبر ساليفان الثلاثاء، ان إعطاء الضوء الأخضر لأوكرانيا لضرب روسيا على الجانب الآخر، بالإضافة إلى الوصول المنتظم للأسلحة الأميركية بفضل الكونغرس، كان له تأثير على الجبهة.