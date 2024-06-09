2024-06-09 20:42:07 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت نقابة الفنانين العراقيين، قراراً بمنع الفنانين من الظهور الإعلاني لأي منتج طبي أو تجميلي. وبحسب وثيقة، صادرة عن النقابة، وحصلت عليها منصة “إيشان”، فإنها أهابت بفنانيها كافة عدم الظهور الإعلاني لأي منتج طبي أو تجميلي إلا إذا كان مجازاً من قبل وزارة الصحة”. وأضافت: “بخلافه سوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالف آملين من الجميع […]

ظهرت المقالة قرارٌ بمنع ظهور الفنانين في إعلانات الترويج للمنتجات الطبية والتجميلية أولاً على ايشان.