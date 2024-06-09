2024-06-09 20:48:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

يرث معظم المليارديرات الأصغر سناً الثروة من عائلاتهم، ومع ذلك، كان على بعض الشباب العصاميين منهم أيضاً التغلب على تعقيدات ريادة الأعمال والابتكار. وتتميز رحلاتهم بالإصرار والمرونة والقدرة على اغتنام الفرص. وتتراوح أعمار أصغر خمسة مليارديرات سناً بقائمة فوربس لعام 2024 بين 19 و22 عاماً، وتتراوح قيمة الثروة الحالية بين مليار و4.8 مليار دولار، وبينهما أخوان من إيطاليا. أصغر 5 مليارديرات سناً حول العالم في السطور التالية نرصد قائمة الخمسة الأوائل من أصغر المليارديرات في العالم بحسب قائمة فوربس، وثرواتهم الفعلية الحالية وفقاً لآخر التحديثات: 1 البرازيلية ليفيا فويجت السن: 19 عاماً قيمة الثروة: مليار دولار المركز عالمياً: 2719 2 الإيطالي كليمنتي ديل فيكيو السن: 20 عاماً قيمة الثروة: 4.8 مليار دولار المركز عالمياً: 661 3 الكورية الجنوبية كيم جونغ يون السن: 20 عاماً قيمة الثروة: 1.5 مليار دولار المركز عالمياً: 2068 4 الألماني كيفن ديفيد ليمان السن: 21 عاماً قيمة الثروة: 3.2 مليار دولار المركز عالمياً: 1053 5 الإيطالي لوكا ديل فيكيو السن: 22 عاماً قيمة الثروة: 4.8 مليار دولار المركز عالمياً: 661