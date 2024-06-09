المنتجات النفطية تنفي ايقاف تجهيز اصحاب "الدراجات" بالبنزين

2024-06-09 21:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الأحد (9 حزيران 2024)، إيقاف تجهيز أصحاب "الدراجات النارية" بمادة "البنزين".

وقالت الشركة في إيضاح، تلقته "بغداد اليوم": "تنفي شركة توزيع المنتجات النفطية ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات الفيس بوك حول إيقاف تجهيز أصحاب الدراجات والستوتات والتكتك بمادة البنزين".

وأضافت: "منافذ البيع المباشر لهذه الفئات ستبقى عاملة بصورة طبيعية داخل المحطات".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي انباء عن إيقاف تجهيز الدراجات النارية وخاصة "الستوتات والتكتك" بمادة البنزين، مما اثار موجة من التساؤلات اضطرت الشركة للرد عليها ونفيها.







