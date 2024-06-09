بارزاني يستذكر دور فرانسوا ميتران في دعم الشعب الكوردي: لن ننسى الموقف الفرنسي

2024-06-09 21:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استعرض الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأحد، عسفير فرنسا لدى العراق. باتريك دوريل الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والشرق الأوسط بشكل عام والتحديات والعقبات التي تواجه الاستقرار في المنطقة.

وذكر بيان لمقر بازاني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة بين إقليم كوردستان وفرنسا، واعتبار استمرار وتعزيز علاقات الصداقة بين الجانبين مهمة.

وعبر بارزاني عن شكره لفرنسا وقال إن الشعب الكوردستاني لن ينسى أبداً الدور الودي والإيجابي للشعب والحكومة الفرنسيين اللذين كانا متعاطفين وداعمين للشعب الكوردستاني في الأوقات الصعبة. وتحدث عن دور الرئيس فرانسوا ميتران في دعم و مؤازرة الشعب الكوردي عام 1991 وإصدار قرار 688 من مجلس الأمن الدولي فرض منطقة حظر الطيران وحماية شعب كوردستان.

وفي نهاية اللقاء تمت مناقشة الانتخابات البرلمانية الكوردستانية المقرر إجراؤها هذا العام، و التأكيد على ضرورة إجراء انتخابات نظيفة ونزيهة، وفقا للبيان.