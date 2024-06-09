وزير التعليم العالي الكوردستاني يعول على تقارب أربيل وبغداد لسد شواغر المتقاعدين

2024-06-09 21:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، آرام محمد، يوم الأحد، عن تفاؤله بانتهاء أزمة رواتب موظفيّ الإقليم بعد التقارب أربيل وبغداد في الآونة الأخيرة، مؤكداً أن هذا التقارب سيحل الكثير من مشاكل في قطاع التعليم.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز "إننا نأمل أن يتحسن وضع الرواتب في العام المقبل وأن نسمع أخباراً جيدة وسعيدة، خصوصاً بعد التقارب الحالي بين حكومتيّ أربيل وبغداد، مما سيسهم في حلّ هذه المشكلة ومشاكل أخرى".

وأشار إلى "الدور المهم" الذي لعبته الكوادر العلمية والإدارية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات والمعاهد في تقليل أعباء الأزمة المالية على العملية التعليمية.

وعن تعيين الأوائل في الجامعات والكليات، أكد الوزير حاجة الكليات للخريجين الأوائل وذلك "كون الكثير من الأساتذة تنتهي المدد القانونية لخدمتهم في الجامعات ويحالون على التقاعد وهذا يولد شاغراً في مواقعهم لكن نحن نتوقع بعد استقرار الأوضاع مع بغداد في ظل هذا التقارب الحالي أن تحل هذه المشكلة وتتوفر لدينا مقاعد وظيفية للخريجين الأوائل".

وبشأن مشكلة الأقسام الداخلية في جامعات الإقليم، لفت إلى أن "تصميم الأقسام الداخلية يعود لأكثر من 20 عاماً والآن الطاقة الاستيعابية للجامعات زادت أكثر بكثير من السابق، فهنالك المئات من طلبة كركوك وخانقين وباقي المناطق خارج الإقليم يقيمون في الأقسام الداخلية ورغم تأثيرات الأزمة المالية لكن استطعنا معالجة شيئ من هذه الأزمة فقد قمنا بتأجير المنازل لإيواء بعض طلبة الأقسام الداخلية".