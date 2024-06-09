المندلاوي يدعو إلى صياغة خطاب مرحلي يتناسب مع ضرورات الأمن القومي العربي والإسلامي

2024-06-09 21:54:02 - المصدر: واع

بغداد- واعدعا رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الأحد، الى صياغة خطاب مرحلي يتناسب مع ضرورات الأمن القومي العربي والإسلامي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اجرى مساء اليوم الأحد، جولة ميدانية إلى جامع الإمام ابي حنيفة النعمان، والمجمع الفقهي العراقي، حيث كان في استقباله رئيس المجمع الشيخ احمد حسن الطه، وأعضاء الهيئة العليا في المجمع، ومجموعة من علماء الدين والشيوخ الكرام".وقال المندلاوي، بحسب البيان، إن "المرحلة الراهنة التي تعيشها المنطقة وما يصاحبها من مخاطر، تؤكد على ضرورة العمل من اجل توحيد الخطاب الإسلامي لمواجهة التحديات، وأهمية صياغة خطاب مرحلي يتناسب مع ضرورات الأمن القومي الإسلامي لحماية المقدسات وحفظ سيادة الاوطان"، مشيداً في الوقت ذاته بـ"إسهامات المجمع في رص الصفوف ونبذ الافكار المتشددة والطائفية وخطاب الكراهية وتعزيز الامن والاستقرار في البلاد".بدوره اشاد رئيس المجمع الفقهي بـ"جهود رئيس المجلس بالنيابة في اقرار القوانين التي تحفظ القيم المجتمعية والاسلامية كقانون البغاء، كما تم زيارة ضريح الأمام ابي حنيفة النعمان، وبحث اهم الاحتياجات وابرز المشاكل التي تواجه القائمين على المكان".