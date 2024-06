2024-06-09 22:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت دائرة العمل في ذي قار عن صدور قوائم بأسماء المشمولين بقروض المشاريع الصغيرة، داعية المشمولين إلى مراجعة قسم العمل يوم الأربعاء المقبل لاستلام كتب الصرف. انتهى.

