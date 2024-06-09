2024-06-09 22:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن الشاعر والكاتب علي وجيه، اليوم الأحد (9 حزيران 2024)، عن صدور كتابه السادس عشر، والذي حمل عنوان (في طمس الطرس وحكّ صدأ النفس) ويليه (الإشارات والعلامات). وبـ 200 صفحة من القطْع المتوسّط، وطبعةٍ فنيّة ملوّنة، صدرَ الكتاب بمجلّد واحد، عن دار (غاف) الإماراتيّة في دبي. ويضم الكتاب ديواناً شعرياً يمتدّ على 100 صفحة تقريباً، […]

ظهرت المقالة علي وجيه يصدر كتابه الـ 16.. ديوان شعر و80 عملاً تشكيلياً بمجلد فنيّ واحد أولاً على ايشان.