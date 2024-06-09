2024-06-09 22:18:07 - المصدر: منصة إيشان

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، وفداً من أهالي محافظة المثنى، بضمنهم آمر لواء أنصار المرجعية في الحشد الشعبي، حميد الياسري، وأكد لهم أن “الحكومة لن تسكت عن أي فساد، وأبوابها مفتوحة للمواطنين”. وذكر بيان مكتبه الإعلامي، أن السوداني “استمع، في مستهلّ اللقاء، إلى شرح مفصل من الوفد عن الواقع الخدمي والاجتماعي […]

ظهرت المقالة السوداني “يطفئ” غضب الياسري بتشكيل لجان تزور المثنى أولاً على ايشان.