2024-06-09 22:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن السياسي المستقل، بهاء الأعرجي، اليوم الأحد، انتهاء “أزمة السماوة” بعد لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وآمر لواء أنصارالمرجعية حميد الياسري. وقال الأعرجي في حديث لـ “إيشان”، إن “أزمة السماوة انتهت بعد ان كان البعض يراهن عليها، والاخوة كانت مطالبهم مشروعة ووطنية”. وأضاف أن “السوداني استمع لمطالب أهالي السماوة”، مشيراً إلى أن “كل مشكلة […]

ظهرت المقالة الأعرجي يعلن انتهاء “أزمة السماوة” بعد لقاء السوداني والياسري أولاً على ايشان.