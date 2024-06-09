2024-06-09 22:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن القدرة الإنتاجية لـ 28 بئراً نفطية حفرتها وأكملت صيانتها شركة أكاكوس للعمليات النفطية في حقل الشرارة النفطي وصلت إلى 24921 برميلاً يومياً. وأضاف المؤسسة، على صفحتها على موقع فيسبوك الأحد 9 حزيران، إن شركة أكاكوس تمكنت منذ شهر أيلول 2023 من حفر 10 آبار عمودية وأفقية، وإكمال الصيانة في 18 بئراً في حقل الشرارة النفطي. وذكرت أن حفر وإكمال صيانة هذه الآبار يأتي ضمن خطة المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج، موضحة أن استخدام معدات Geosphere وPerformance drilling ساهم في تقليص مدة الحفر بنسبة 20. وتعتبر شركة أكاكوس للعمليات النفطية من الشركات العاملة في مجال إنتاج النفط الخام في ليبيا من خلال حقليها بحوض مرزق جنوب غرب ليبيا المحاذيين لسلسلة جبال أكاكوس الشهيرة بمدينة أوبارى القديمة. وتملك الشركة امتيازين في ما يعرف حالياً بحقل الشرارة، بحسب موقعها الإلكتروني.