آمر لواء أنصار المرجعية يخرج بـ6 مكاسب ثقيلة للمثنى من اجتماع السوداني ويؤجل التظاهر

2024-06-09 22:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن امر لواء انصار المرجعية، اليوم الاحد (9 حزيران 2024)، تأجيل تظاهرة الاربعاء فيما كشف عن 6 مكاسب "ثقيلة" لمحافظة المثنى بعد لقاء وفد من المحافظة بالسوداني.





وقال الياسري في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "كان هناك لقاءات في العاصمة بغداد، اللقاء الأول كان مع رئيس الوزراء، ومثل السماوة 20 شخصية اكاديمية وعشائرية من جميع اقضية ونواحي المحافظة".





وبين ان "المقررات كانت كما يلي:





أولاً: تشكيل لجنة من مكتب رئيس الوزراء للأشراف على كل مشاريع السماوة وعدم السماح للمحافظ واعضاء مجلس المحافظة بالتصرف بالاموال ،،





ثانياً: ممثلوا مظاهرات المحافظة سوف يشرفون على كل مشاريع المحافظة كجهة ساندة ومراقبة للدولة ،، وبأمر يصدر من رئيس الوزراء يوم غد..





ثالثاً: تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بكشف ملفات الفساد وهدر المال العام في السماوة منذ ٢٠٠٣ والى يومنا هذا ،، ودعوة كل المواطنين لتقديم ملفات الفساد لهذه اللجنة عن طريق ممثلي المظاهرات في مناطقهم ،، وتجتمع اللجنة بشكل مستمر مع ممثلي الجماهير لكشف الفساد ،،





رابعاً: تم تقديم طلب الى مجموعة خيرة من مجلس النواب يتقدمهم ممثل المثنى الشريف سعد عواد التوبي ،، بسحب الثقة من المحافظ ومجلس المحافظة بسبب مخالفات ارتكبوها مع شركات ومقاولين ،،،





خامساً: تم استحصال مبلغ ٣٧ مليار من السيد رئيس الوزراء يسلم الى لجنة من مهندسين من مكتب رئيس الوزراء لأقامة مشاريع خدمية تقدمها لجنة المظاهرات الشعبية ،، ولايسمح للمحافظ ومجلس محافظة بالتدخل فيها ،،





سادساً: غلق كل المكاتب الاقتصادية وأخبار جهاز الامن الوطني والاستخبارات عن وجود اي مكتب في السماوة ،،





وبين انه "كما طالبنا ان تشمل هذه اللجان كل المحافظات المحرومة وعدم السماح للمحافظين ومجالس المحافظات بالتصرف بالاموال".





وفي ذات السياق، اعلن الياسري تأجيل التظاهرة وانتظار اللجان المشكلة من قبل رئيس الوزراء.