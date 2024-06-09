الأنواء: أمطار بمناطق وتصاعد للغبار بأخرى خلال الأسبوع الحالي

2024-06-09 23:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبيتوقعت هيئة الأنواء الجوية، سقوط الأمطار بمناطق وتصاعد الغبار بأخرى خلال الأسبوع الحالي.وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تقاريرنا الصادرة من قسم التنبؤ الجوي توقعت أجواء غائمة وحصول زخات رعدية ببعض المناطق الشمالية وهو ما حدث اليوم وسيتكرر هذا الأسبوع، مع حصول انخفاض طفيف بدرجات الحرارة".وأضاف، "أما الأجواء في المنطقة الغربية فتشهد هذا الأسبوع انخفاضا بدرجات الحرارة في بعض المناطق، فيما سيكون الجو المنطقتين الوسطى والجنوبية صحوا ودرجات الحرارة ضمن المعدلات العامة".وتابع أنه "وفقاً للتوقعات الحالية لا يُرجح سقوط أمطار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بالمقابل ستشهد مناطق فيها تصاعداً للغبار وسيكون بمعدلات بسيطة"