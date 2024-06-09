الوزير بيني غانتس يستقيل من حكومة الحرب الإسرائيلية 

2024-06-09 23:42:06 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن الوزير بيني غانتس الأحد، استقالته من حكومة الحرب الإسرائيلية، ما يزيد الضغوط الداخلية على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مع احتدام الحرب في غزة. وقال غانتس في خطاب متلفز إن "نتانياهو يمنعنا من المضي نحو نصر حقيقي. ولهذا السبب نترك حكومة الطوارئ اليوم بقلب مثقل، ولكن بإخلاص تام". وأضاف "يجب أن تجرى انتخابات تؤدي في نهاية المطاف إلى تشكيل حكومة تحظى بثقة الشعب وتكون قادرة على مواجهة التحديات"، فيما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو لتحديد موعد متفق عليه لإجراء الانتخابات. وكان قائد الجيش ووزير الدفاع السابق قد هدد في أيار/مايو بالانسحاب من الحكومة لغياب استراتيجية لفترة ما بعد الحرب في