2024-06-09 23:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استعرض مدير عام شركة مصافي الجنوب حسام حسين، اليوم الأحد (9 حزيران 2024)، أهمية وحدة الازمرة التي افتتحها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مصفى البصرة.

وقال حسين لـ"بغداد اليوم"، إن "وحدة الازمرة ستقوم بمعالجة النفثا الخفيفة وتحويلها الى بنزين بأوكتان 88"، مبينا ان "أكثر من مليون و300 الف لتر من البنزين سيضاف الى الإنتاج المحلي".

وذكر حسين الكميات التي ينتجها مصفى كربلاء ومشروع FCC ومشروع الازمرة في مصفى الدورة، وجميعها ستضيف اكثر من 12 الف متر مكعب من البنزين عالي الاوكتين.





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