السوداني يوصي قوى كركوك السياسية بمباشرة مهام مجلس المحافظة بعد عطلة العيد

2024-06-09 23:48:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف محمد كمال القيادي بالحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، يوم الاحد، عن توصيات أرسلها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأن يعقد مجلس محافظة كركوك بعد عطلة عيد الاضحى.

وقال كمال في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "زيارتنا للنائب ارشد الصالحي هي ضمن اعمال التواصل مع شخصية برلمانية وكركوكية نعتز بها ونعمل معا على إنقاذ كركوك مما وقع فيه من غياب المجلس وغياب الشرعية وكركوك بحاجة الى مجلس وأعضاءه يباشرون مهامهم".

وأضاف كمال أن "توصيات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني هو ان يباشر مجلس كركوك مهامه بعد عطلة عيد الاضحى وحزب البارتي سيكون الداعم للأخوة والأخوات في المجلس للعمل على تفعيل عمل المجلس وتوفير الخدمات لجميع مكونات المحافظة".

أعلنت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني "اليكتي" في مجلس محافظة كركوك، في وقت سابق من يوم الأحد، موافقتها على تدوير منصب المحافظ لعامين اثنين، مشيراً إلى انتظار موعد جلسة رئيس الوزراء لبحث الأمر.

ومنذ أكثر من خمسة أشهر، فشلت الكتل الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك، في الاتفاق على اقتراح مشترك لتشكيل الحكومة المحلية في ظل إصرار كل واحدة على تسنم منصب المحافظ والحديث عن تدوير المنصب بين كتل الكورد والعرب والتركمان، وهو خيار ما يزال في طيات أوراق الحوارات التي تنتظر تحديد موعد ثالث غير معلوم من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

ومن المقرر أن يعاد توزيع عشرات المناصب الإدارية العليا بين مكونات محافظة كركوك، حيث يدار معظمها الآن بالوكالة، من ضمنها رئيس مجلس المحافظة ونائبه، المحافظ ونائبيه ومعاونيه، قائممقام أربع أقضية ومديري 16 ناحية، فضلاً عن عدد من المديرين العموميين.

‎يذكر أن محافظة كركوك، أجرت أول انتخابات منذ العام 2005، يوم 18 كانون الأول 2023، ونال الكورد فيها 7 مقاعد مقسمة بواقع 5 مقاعد للاتحاد الوطني الكوردستاني، ومقعدان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومقعد للكوتا (بابليون)، ليصبح مجموع المقاعد 8، وفي المقابل نال العرب 6 مقاعد مقسمة على النحو الآتي: ثلاثة مقاعد للتحالف العربي، وتحالف القيادة مقعدان، وتحالف العروبة مقعد واحد، فيما حصلت جبهة تركمان العراق الموحد على مقعدين.

‎وتعقد المشهد الانتخابي في عملية المساواة الحاصلة في عدد المقاعد بين الكورد والعرب والتركمان (8-8)، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة أي طرف منهم على تشكيل الحكومة المحلية.