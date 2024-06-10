وزير النفط: نسبة استثمار الغاز ارتفعت إلى 63 بالمئة و نخطط لبناء عدد من المصافي

2024-06-10 00:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني، أن نسبة استثمار الغاز ارتفعت إلى 63 بالمئة، فيما أشار إلى ان الحكومة تخطط لبناء عدد من المصافي.وقال عبد الغني لبرنامج "واجب الصراحة" الذي يعرض على العراقية الإخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "نسبة استثمار الغاز ارتفعت الى 63 %"، مبينا أن "كميات الغاز المستثمرة وصلت الى 1900 مليون قدم مكعب".وأضاف، أن "ألف مليون قدم مكعب من الغاز يحرق يوميا"، مؤكداً أنه "سيتوقف حرق الغاز بالكامل للفترة من 2028 الى 2030".وأشار إلى أن "العراق لن يحتاج الى استيراد الغاز مستقبلا"، منوها بان "حقل عكاز ينتج 60 مليون قدم مكعب من الغاز".وتابع، ان "احتياطي العراق من الغاز يقدر بـ 140 تريليون قدم مكعب"، لافتا الى أن "الغاز يعتبر انظف انواع الطاقة والوقود حاليا".وبين، انه "تم اضافة طاقة تكريرية تقدر بـ 360 الف برميل يوميا خلال عمر الحكومة الحالية"، موضحاً أن "العراق يستهلك 28 مليون لتر من البنزين يوميا".وأشار إلى أن "العراق ينتج 21 مليون لتر من البنزين يوميا "، مبينا "سنحقق الاكتفاء الذاتي من البنزين خلال العام المقبل".ولفت الى ان "البنزين مدعوم بنسبة 50 بالمئة من الدولة"، مؤكدا أن "سعر البنزين في العراق اقل بكثير من دول اخرى".وأوضح، "حققنا الاكتفاء الذاتي في النفط الابيض وزيت الغاز"، منوها بأنه "لأول مرة في تاريخ العراق نصل الى الاكتفاء الذاتي من زيت الغاز".وتابع، ان "العراق ينتج 4 ملايين برميل نفط يوميا"، مبينا ان "العراق يصدر 3 ملايين و400 الف برميل من النفط يوميا واحيانا 3 ملايين و450 الف برميل".ومضى بالقول: "نأمل تعدد منافذ تصدير النفط العراقي الى الخارج"، لافتا الى ان "قرارات منظمة اوبك تصدر بالتنسيق مع العراق".وتابع الوزير، "نبحث عن مصادر اخرى لايصال النفط العراقي الى الاسواق العالمية "، مضيفا: "كنا نصدر 400 الف برميل نفط يوميا عبر جيهان التركي قبل توقفه".وبين انه "نجري مفاوضات مع تركيا لاستئناف تصدير النفط عبر جيهان"، مشيرا الى أن "هناك تقدم في المفاوضات بين المركز والاقليم بشان انبوب النفط العراقي التركي".ولفت الى ان "مشروع انبوب العقبة مطروح منذ عام 1983 "، مؤكدا انه "ذهبنا باتجاه تفعيل خط انبوب بصرة حديثة وصولا الى الانبوب العراقي التركي".وتابع، "نخطط لبناء عدد من المصافي النفطية في الناصرية والسماوة وعدد من المحافظات"، موضحا ان "مشروع الانبوب الاستراتيجي سيغذي المصافي بالنفط".وأشار الى أن "هناك خطة لنقل مصفى الدورة الى جرف النصر "، مؤكدا أن "450 الف برميل نفط يوميا يذهب الى الاستهلاك المحلي ".