2024-06-10 00:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صعّد المنتخبُ الوطنيّ من جرعاته التدريبيّة مساء اليوم الأحد في مراكز التدريبِ التابعة للمدينةِ الرياضيّة في البصرة، وذلك تحضيراً لمُواجهةِ منتخب فيتنام يوم الثلاثاء المُقبل في الساعة التاسعة مساءً 21:00 في مباراةٍ يحتضنها ملعبُ البصرة الدوليّ ضمن التصفياتِ المُشتركة المؤهلة لنهائياتِ كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026.

وتدريباتُ اليوم حضرها النائبُ الثاني لرئيسِ الاتحاد يونس محمود، وشارك فيها جميعُ اللاعبين الـ26، وهم كل من: جلال حسن، علي كاظم، حسين حسن، كميل سعد، علي جاسم، يوسف أمين، بشار رسن، لؤي العاني، ريبين سولاقا، أسامة رشيد، صفاء هادي، ماركو فرج، مناف يونس، سعد ناطق، اكام هاشم، زيد تحسين، أيمن حسين، إبراهيم بايش، زيدان إقبال، أحمد مكنزي، حسين علي، مصطفى سعدون، مهند علي، أحمد يحيى، أمير العماري، محمد الطائي.

طاقم تحكيم إماراتي

يقود المباراة طاقم تحكيم إماراتي مؤلف من عمر محمد أحمد حسن العلالي حكم ساحة، يساعده كل من محمد أحمد يوسف عبدالله الحمادي (A1)، وجاسم عبدالله يوسف عبدالله العلي (A2)، وسلطان محمد صالح يوسف الحمادي حكماً رابعاً، ومراقب الحكام عبد الرحمن زيد الزيد من المملكة العربية السعودية، وسيكون مشرف المباراة حيدر طارق من لبنان، بينما سيكون مسؤول السلامة والأمن كومار سانجاي من الهند.

مؤتمر صحفي

سيكون مدربُ المنتخب الوطنيّ ظهر يوم غد الاثنين في مواجهةِ وسائل الإعلام، وذلك بإقامةِ المؤتمر الصحفيّ في الساعة الواحدة والنصف ظهراً 13:30 في فندق مناوي باشا، وسيكون إلى جانبه لاعب المنتخب الوطنيّ يوسف أمين.

ومن المؤملِ أن يعقدَ أيضاً غداً المؤتمر الفنيّ لتَحديدِ أطقم المنتخبين، إضافةً إلى الأمورِ اللوجستيّة والإداريّة والأمنيّة والطبيّة والإعلاميّة المُتعلقة بالمباراة.

كرنفال رياضي

من المؤملِ أن تشهدَ البصرة كرنفالاً رياضياً يحتضنه ملعبُ جذع النخلة حفاوةً بتأهلِ المنتخبين الأولمبيّ والوطنيّ، بوصول الأول إلى أولمبياد باريس، وضمان الثاني التأهل المُبكر إلى نهائياتِ كأس آسيا في السعودية 2027، وإلى مرحلةِ التصفيات المؤهلة مباشرةً لكأس العالم 2026، وسيحيي الفنانُ حاتم العراقي حفلاً غنائياً يتزامنُ مع مباراةِ العراق وفيتنام التي ستقام في الساعة التاسعة مساءً 21:00 يوم الثلاثاء المُقبل.