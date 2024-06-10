اتحاد الكرة يعد بتنظيم ناجح لمباراة العراق وفيتنام

2024-06-10 00:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وعد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، (9 حزيران 2024)، بتنظيم "ناجح" لمباراة المنتخب الوطني، وضيفه الفيتنامي في ملعب البصرة الدولي المقررة بعد غد الثلاثاء، ضمن الجولة الأخيرة للمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

ونقل بيان للمكتب الاعلامي لاتحاد الكرة، تلقته "بغداد اليوم"، عن النائبُ الأول لرئيسِ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم علي جبار، رئيس اللجنة التنظيميّة للمباراة قوله، إن "الاتحادَ أصبح يمتلك القدرةَ والقابلية لقيادةِ المباريات إلى بر الأمان بعد الخبرةِ المُكتسبة من احتضانه البطولات والمباريات الدولية السابقة".

وأضاف "نعملُ في كل مباراة على أن تظهرَ بأفضل صورةٍ من جميع النواحي الإدارية والتنظيمية واللوجستية، وهذا يتحقق من خلال التعاون والعمل بتخطيطٍ منظمٍ لجميع الأمور المتعلقة في المباراة".

وأشار جبار إلى، إن "النجاحَ سيكون حليفَ المباراة كسابقاتها، فالبصرة أيقونةُ التنظيم الرائع لوجود جميع مقومات النجاح والبراعة فيها.

وكان مدونون عراقيون واعلاميون رياضيون، تداولوا أمس السبت، صورا من مطار البصرة الدولي تظهر عملية نقل امتعة المنتخب الفيتنامي بواسطة عجلة نوع "كيا حمل".

وانتقد المدونون والناشطون، هذا التصرف وعدوه بـ"المشهد المخزي" وانه لا يليق بسمعة البلد ويشير الى ضعف التنظيم المسبق للقائمين على الشأن الرياضي.

ولفتوا الى، ان "كثير من الدول التي تمتلك فنادق خمس نجوم، تخصص سيارات نقل خاصة بها، مغلقة خاصة لنقل أمتعة الوفود الجماعية التي تسكن بالفندق حفاظا على امتعتهم من التلف والسرقة، وكذلك احتراما لهم كونهم ضيوف.. لكن هذا لم يحصل في البصرة".