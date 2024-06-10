2024-06-10 00:06:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن آمر لواء أنصار المرجعية، حميد الياسري، تأجيل موعد المظاهرات وانتظار اللجان الخاصة المشكلة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وفي وقت سابق من اليوم، طلب آمر لواء أنصار المرجعية، حميد الياسري، الإذن من محافظة المثنى بشأن التظاهرات المقرر إجراؤها الأربعاء المقبل، وذلك بعد لقائه برئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وكتب الياسري منشوراً تابعته “إيشان”: […]

ظهرت المقالة حميد الياسري يعلن تأجيل تظاهرات الأربعاء: ننتظر لجان السوداني أولاً على ايشان.