2024-06-10 00:06:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة بعد فوز اليمين المتطرف الفرنسي في الانتخابات الأوروبية بفارق كبير عن معسكر الغالبية الرئاسية. ونقلت وكالة “فرانس برس” عن ماكرون قوله في كلمة متلفزة عقب إعلان نتائج الانتخابات الأوروبية: “أعلن حل الجمعية الوطنية وسأوقع بعد قليل مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية للدورة الأولى في […]

ظهرت المقالة ماكرون يعلن حل البرلمان الفرنسي ويدعو إلى انتخابات مبكرة أولاً على ايشان.