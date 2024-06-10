2024-06-10 00:06:07 - المصدر: منصة إيشان

طلب آمر لواء أنصار المرجعية، حميد الياسري، الإذن من محافظة المثنى بشأن التظاهرات المقرر إجراؤها الأربعاء المقبل، وذلك بعد لقائه برئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وكتب الياسري منشوراً تابعته “إيشان”: “كان هناك لقاءات في العاصمة بغداد، اللقاء الأول كان مع رئيس الوزراء ،، ومثّل السماوة ٢٠ شخصية اكاديمية وعشائرية من جميع اقضية ونواحي المحافظة”. وأوضح […]

ظهرت المقالة الياسري يطلب الإذن من المثنى: نستمر بسحق رؤوس الأحزاب أم نؤجل التظاهرات لما بعد العيد؟ أولاً على ايشان.