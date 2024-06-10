مجلس الخدمة يعلن فتح باب الاعتراضات للذين تم رفض استماراتهم الخاصة بالتوظيف

2024-06-10 00:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، فتح باب الاعتراضات للذين تم رفض استماراتهم الخاصة بالتوظيف.وذكر المجلس في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "صوناً لحقوق أبنائنا المتقدمين على استمارة التوظيف للمشمولين بقانوني (59) و(67) لسنة 2017، الذين تم رفض استماراتهم بسبب خطأ في بياناتهم أو نقص في مستمسكاتهم، ولتفادي فوات فرصة التعيين عليهم، يعلن عن فتح باب الاعتراضات ليتسنى لكل من رفضت استمارته تصحيح الخطأ أو استكمال النقص إلكترونياً عبر النافذة التي ستتاح له من خلال حسابه، للفترة من صباح يوم الاثنين 10 حزيران لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء 12 حزيران 2024".وآهاب المجلس بالجميع أن يراجعوا حساباتهم لمعرفة مصيرهم من حيث قبول استماراتهم أو رفضها ليتسنى للمرفوضين اغتنام الفرصة وتقديم الاعتراض خلال المدة المقررة، وبخلافه يفقد المتقدم حقه في التعيين.