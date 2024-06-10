رئيس الجمهورية يدعو لاعتماد ستراتيجية وطنية للتعليم

2024-06-10 00:36:07 - المصدر: جريدة الصباح

‎بغداد: الصباح



لفت رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أمس الأحد، إلى أهمية تحسين المناهج الدراسية، بينما أشار إلى أن قطاع التعليم يحظى باهتمام بالغ من رئاسة الجمهورية.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن «رئيس الجمهورية استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي».

وشدد رئيس الجمهورية على «ضرورة اعتماد ستراتيجية وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، لتوفير مناخ مشجع يساعد على ترسيخ العلم والمعرفة ومواكبة التطورات العلمية الحديثة».

وبين أن «نجاح التعليم الجامعي يعد مقياسا أساسيا لتطور وتقدم البلاد وازدهارها»، لافتا إلى «أهمية تحسين المناهج الدراسية والاهتمام بالجانب العلمي والأكاديمي للطلبة، من أجل رفد البلاد بالطاقات والخبرات في مختلف المجالات».

ولفت إلى «ضرورة تفعيل التنسيق بين الجامعات العراقية، فضلاً عن تطوير آليات التواصل وتبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز عملية التوأمة والشراكة بينها وبين الجامعات في الدول المتقدمة»، مشيرا إلى أن «قطاع التعليم يحظى باهتمام بالغ من رئاسة الجمهورية باعتباره أولوية قصوى لبناء الإنسان وإعداده علميا».

من جانبه، أطلع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الجمهورية على خطط وبرامج الوزارة ومشاريعها التطويرية لقطاع التعليم في البلاد»، مثمنا «توجيهات رئيس الجمهورية واهتمامه ورعايته للأسرة التعليمية».