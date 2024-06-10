نهر الخالص يواصل حصد الارواح مع ارتفاع درجات الحرارة

2024-06-10 00:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، ليل الاحد- الاثنين، بتسجيل ثاني حالة غرق في المحافظة خلال 24 ساعة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً عشرينياً فارق الحياة جراء غرقه في نهر التحويلة بقضاء الخالص شمالي ديالى".

وأضاف أن "الشاب كان يمارس السباحة مع رفاقه نتيجة حرارة الأجواء عندما غرق في النهر".

وكانت محافظة ديالى سجلت يوم أمس حالة غرق لشاب مواليد 2006 أثناء السباحة في نهر الخالص المبطن غربي مدينة بعقوبة.