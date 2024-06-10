2024-06-10 01:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ‏عثرت قوات الشرطة العراقية في نينوى، يوم الأحد، على جثة راعي أغنام كان قد اختطف قبل أيام من قضاء البعاج غرب الموصل.

‏وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الشرطة عثرت على جثة الراعي بعد أيام من اختطافه من قريته مزيرعة بقضاء البعاج غرب الموصل وعثر عليها بأطراف مجمع أم الذيبان التابع للقضاء.

‏وأضاف المصدر أن الجثة بدت عليها آثار إطلاق عيارات نارية، مبينا بأن الضحية "كان قد اختطف من قبل عصابة ساومت ذويه على مبلغ من المال في حينها إلا أنه لم يتم دفع المبلغ حتى عثر على جثته".

‏وتابع المصدر بأن الحادث "جنائي ولا يندرج ضمن حوادث الإرهاب بعد أن فتحت الشرطة تحقيقا بالموضوع وكانت تتابع خيوطاً للمتهمين الذين كانوا يرومون المساومة من العملية.