مواي تاي العراق يحصد سبعة أوسمة نحاسية في بطولة العالم بأثينا

2024-06-10 01:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حصد منتخب العراق بالمواي تاي سبعة أوسمة نحاسية في منافسات بطولة العالم باللعبة، التي اختتمت فعالياتها الأحد في العاصمة اليونانية أثينا، بمشارك أكثر من مئة منتخب.

وقال رئيس اتحاد اللعبة، مصطفى جبار علگ في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، إن اللاعبين مصطفى التكريتي وعلي الكناني والمصطفى وسام وحسين نعيم وعلاء فاضل، أحرزوا الأوسمة النحاسية في فعالية الواي كرو، فيما حصل الرباعي محمد ماجد وخالد جواد ومجتبى محمد ومهند محمود على وسامين نحاسيين في فعالية الماي بوران للزوجي.

وأشار إلى أن "لاعبي منتخب المواي تاي قدموا مستويات أكثر من رائعة، وتفوقوا على نظرائهم من المكسيك واليونان وروسيا والسويد وفرنسا والفلبين وصربيا وبولندا وكازاخستان والصين.