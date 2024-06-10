كندا تفرض التعادل على فرنسا ودياً
2024-06-10 02:00:03 - المصدر: واع
متابعة - واع
خيم التعادل السلبي، على مباراة فرنسا وكندا الودية، في إطار تحضيرات الفريقين لخوض نهائيات كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا على الترتيب.
ولم تنجح محاولات الفريقين في كسر نتيجة التعادل السلبي طوال 90 دقيقة.
ويتواجد المنتخب الفرنسي، في المجموعة الرابعة بأمم أوروبا، بجوار منتخبات هولندا والنمسا وبولندا.
خيم التعادل السلبي، على مباراة فرنسا وكندا الودية، في إطار تحضيرات الفريقين لخوض نهائيات كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا على الترتيب.
ولم تنجح محاولات الفريقين في كسر نتيجة التعادل السلبي طوال 90 دقيقة.
ويتواجد المنتخب الفرنسي، في المجموعة الرابعة بأمم أوروبا، بجوار منتخبات هولندا والنمسا وبولندا.