2024-06-10 02:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واعخيم التعادل السلبي، على مباراة فرنسا وكندا الودية، في إطار تحضيرات الفريقين لخوض نهائيات كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا على الترتيب.ولم تنجح محاولات الفريقين في كسر نتيجة التعادل السلبي طوال 90 دقيقة.ويتواجد المنتخب الفرنسي، في المجموعة الرابعة بأمم أوروبا، بجوار منتخبات هولندا والنمسا وبولندا.