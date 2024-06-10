الدولار وبيانات الوظائف الامريكية تقود النفط للمنطقة الحمراء

2024-06-10 09:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجلت أسعار النفط، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، تراجعا جديدا خلال الجلسة الثانية على التوالي متأثرة بارتفاع اسعار الدولار عالميا وبيانات الوظائف الامريكية.

وبحلول الساعة 0036 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط 4 سنتات إلى 79.58 و75.49 دولار للبرميل على الترتيب.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن عدد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة كان أكثر من المتوقع في الشهر الماضي، مما دفع المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض الفائدة وأدى إلى ارتفاع الدولار.

ويزيد صعود الدولار تكلفة شراء السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية مثل النفط لحائزي العملات الأخرى.

كما تعرض اليورو لضغوط، مما يعكس حالة الضبابية في منطقة اليورو، بعدما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في حزيران/ يونيو بعد خسارة حزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي أمام حزب مارين لوبان المنتمي لليمين المتطرف.

وتركز الأسواق أيضا على اجتماعي الفدرالي الأمريكي وبنك اليابان هذا الأسبوع.

وتكبد خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط ثالث خسارة أسبوعية على التوالي في الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من أن تؤدي خطة لتقليص تخفيضات الإنتاج التي تطبقها مجموعة أوبك+ بدءا من تشرين الأول/ أكتوبر ستضيف إلى زيادة المعروض العالمي.

المصدر: وكالات