شرطة السليمانية تعتقل اعلامية معروفة بتهمة اهانة موظف

2024-06-10 09:36:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة السليمانية، اليوم الاثنين، القبض على الإعلامية دنيا عادل، بتهمة اهانة موظف أثناء تأديته الواجب الرسمي.

وقال المتحدث باسم شرطة السليمانية، سركوت أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن "الدكتورة دنيا عادل ذهبت إلى مركز شرطة ازمر في السليمانية من أجل قضية قانونية كانت متعلقة بها، لكنها أهانت فيما بعد موظفي المركز".

وقال سركوت إن "الموظفين قدموا شكوى ضدها وأصدر القاضي مذكرة توقيف بموجب المادة 229".

و(الدكتورة دنيا عادل)، طبيبة أسنان وتعمل في مجال الإعلام منذ عدة سنوات.