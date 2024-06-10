إغلاق شركات للسفر غير مجازة بالعمل في بغداد

2024-06-10 10:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، اغلاق عدد من مكاتب وشركات السفر والسياحة غير المجازة بجانب الكرخ من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "قطعاتها الأمنية بالإشتراك مع مفارز من (الأمن السياحي، جهاز الأمن الوطني، جهاز المخابرات الوطني العراقي، هيئة السياحة) ومن خلال تنفيذها لعمليات تفتيش وتدقيق مكاتب وشركات السفر والسياحة غير المجازة والمخالفة للضوابط والشروط، حيث تم غلق 6 منها وإعتقال أصحابها لمخالفتهم ضوابط وشروط هيئة السياحة".

وِأشارت الى "تسليم المعتقلين الى مديرية الأمن السياحي العامة بموجب وصل استلام أصولي وذلك في منطقة المنصور بجانب الكرخ".



