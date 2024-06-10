2024-06-10 10:12:06 - المصدر: منصة إيشان

تحدث الشاعر والقانوني، عقيل العرد، الذي كان ضمن الوفد المرافق، لآمر لواء أنصار المرجعية، حميد الياسري، عن نتائج اللقاء الذي جمعهم برئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وقال العرد عبر منشور على جداريته في فيسبوك: “بلا ظرف (الاكرامية) كما يعود البعض في كل مرة، بلا طلب منصب او مصلحة شخصية، بلا ارهاق لجمهور الاحتجاج الشجاع، عدنا […]

ظهرت المقالة شاعر وقانوني ضمن وفد الياسري: حكومة المثنى في “دائرة الحرج” والإدارة السابقة ستنال عقابها أولاً على ايشان.